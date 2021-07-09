Mobil bölümünü kapatma kararı alan LG, tarihinin en yüksek gelirini elde etti

Mobil cihaz bölümünü kapatma kararı alan LG, yılın ikinci çeyreğimde tarihindeki em yüksek gelirleri elde etti.

LG genel anlamda özellikle ev elektroniği satışları sayesinde büyük gelirler elde etti. LG, yılın ikinci çeyreği tarihi bir rekora sahip oldu.

Mali tablo öncesi açıklanan tahmini rakamlara göre LG toplamda 15 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 48 artış yaşanırken tarihteki en yüksek seviyeye ulaşıldı. Faaliyet karı ise 967 milyon dolar ile yüzde 65 artış gösterdi.

Mobil bölüm bu çeyrekte de zarar etti ancak gelecek çeyrekten itibaren faaliyet karının 1 milyar doları geçmesi bekleniyor. Ay sonuna doğru LG detaylı finansal sonuçlarını da paylaşacak.