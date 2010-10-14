-MOBESE, GÜNDE 2 BİN 723 HIZ, 16 BİN 900 KIRMIZI IŞIK İHLALİ TESPİT ETTİ ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, ''MOBESE sistemiyle günde 2 bin 723 hız, 16 bin 900 kırmızı ışık ihlali tespit ettik. Amacımız vatandaşlara tuzak kurarak ceza yazmak değil vatandaşların kurallara uymasını sağlamak'' dedi. Zeki Çatalkaya, Ankara Emniyet Müdürlüğünde polis muhabirleriyle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çatalkaya, MOBESE kameralarının özel hayatın gizliliğini ihlal edip etmediğiyle ilgili soru üzerine, ''Vatandaşlarımızın özel hayatı bizim alanımızın dışında. Vatandaşın özel hayatıyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Kameraların ayarlanması sadece cadde ve sokaklara yönelik. Hiçbir zaman ikamete ya da iş yerlerine denk gelmiyor. Teknik açıdan zorunlu denk gelenler varsa buzlama yapılarak orası tamamen karartılıyor. Kameralar sadece vatandaşın güvenliği için cadde ve sokakları izleyecek şekilde ayarlı. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın'' diye konuştu. MOBESE sistemiyle günde 2 bin 723 hız, 16 bin 900 kırmızı ışık ihlali tespit ettiklerini belirten Çatalkaya, amaçlarının vatandaşlara tuzak kurarak ceza yazmak değil kurallara uyulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Çatalkaya, modifiye edilmiş araçlar, siren ve çakar lambalarla ilgili soru üzerine de yasayla da belirlendiği gibi sadece koruyan ve korunan araçlarda siren ve çakar lamba kullanılabileceğini, bunun dışındaki araçlara yönelik de çalışma yürüttüklerini belirtti. Zeki Çatalkaya, ''İlgisiz insanlar kullanmış. Bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalarla çok sayıda araçtan çakar lambayı söktürdük. Modifiye edilmiş otomobiller ve motosikletlerle ilgili yaptığımız çalışmalar da var'' diye konuştu.