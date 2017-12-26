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MOBESE DİREĞİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEN DHKP-C'Lİ 2 KİŞİ YAKALANDI  

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  Sutangazi 75

26 Aralık 2017 19:43

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
Sutangazi 75.Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi\'nde bulunan MOBESE direğine 18 Aralık\'ta pompalı tüfeklerle yüzleri maskeli kişiler tarafından ateş açıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda pompalı MOBESE direğine ateş açan ve pankart asan yüzleri maskeli kişilerin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri M.O. ve M.C.A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında terör örgütü DHKP-C\'den kaydının bulunduğu belirlendi. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C.A. tutuklanırken, M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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