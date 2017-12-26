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MOBESE direğine pompalı tüfekle ateş eden 2 DHKPC'li yakalandı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ 75

26 Aralık 2017 19:27

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan MOBESE direğine 18 Aralık’ta pompalı tüfeklerle ateş açan DHKPC\'li 2 kişi yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MOBESE direğine pompalı tüfeklerle ateş açan ve pankart asan yüzleri maskeli kişilerin kimliğini belirleyerek, yakalanmaları için çalışma başlattı. TEM ekipleri M.O. ve M.C.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında terör örgütü DHKP-C’den kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C.A. tutuklanırken, M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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