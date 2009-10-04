MOBESE direğinde, IMF protestosu

IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarını protesto etmek için Taksim Meydanı'ndaki MOBESE direğine çıkarak eylem yapan 3 kişi gözaltına alındı.



Kendilerini "Öğrenci Kolektifi" diye tanımlayan bir grup, Taksim Meydanı'na gelerek burada bir basın açıklaması yaptı.



Bu sırada gruptan 3 kişi MOBESE direğine çıkarak "IMF defol" yazılı pankartı direğe asarak, sloganlar attı.



Direğe çıkanlardan 2'si eyleme son vererek aşağıya indiğinde polis tarafından gözaltına alınırken, 3'üncü eylemci ise gözaltıların gerçekleşmesi üzerine yeniden direğe tırmandı.



3'üncü eylemci direkteyken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de pankartı kesmeye çalıştı, ancak eylemci buna izin vermeyerek, pankartı topladı.



Eylemci, sivil bir polis memurunun itfaiye merdivenine çıkarak aşağı inmesi konusundaki ikna çabalarını da karşılıksız bıraktı.



Yaklaşık 1 saate yakın direkte tek başına kalan ve sloganlar atan eylemci, daha sonra eyleme son verdiğini açıklayarak, direkten indi ve polis tarafından gözaltına alındı.

