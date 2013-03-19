Mobbingde sağlık sektörü birinci

Mobbing ile Mücadele Derneği 42 bin mobbing şikayeti aldıklarını, en fazla şikayetin sağlık sektöründen geldiğini açıkladı.



Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün, bugüne kadar 42 bin mobbing şikayeti aldıklarını, en fazla şikayetin sağlık sektöründe olduğunu bildirdi. Gün, mobbingin Türkiye'de 2002 yılından sonra duyulmaya başlandığını belirtti.

Mobbingin ''iş yerinde bir kişi ya da grup tarafından hedef seçilen kişinin hukuk ve etik dışı yollarla belirli bir süre, sistematik ya da tekrarlanan eylem, işlemlerle psikolojik saldırıya uğraması sonucu ekonomik, sosyal ve psikolojik statüsünün sarsılması ve yok edilmesi'' anlamına geldiğini ifade eden Gün, bu tarz bir saldırının ruhsal sorunlara neden olduğunu vurguladı.

Mobbingin daha çok aşağılama, rencide etme ve küçük düşürme şeklinde yapıldığını kaydeden Gün, bu yollarla kişinin utandırılarak iş yerinden uzaklaşmasının sağlanmaya çalışıldığını dile getirdi.

Bu tarz bir mağduriyet yaşayan kişiye en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Gün, ''Türkiye genelinde bugüne kadar 42 bin şikayet aldık. Şikayetlerde sağlık sektörü birinci sırada. İkinci sırada eğitim sektörünün üniversiteye kadar olan bölümü, üçüncü sırada akademisyenler, dördüncü sırada finans sektörü, beşinci sırada da üniformalı meslekler dediğimiz asker ve polis geliyor'' diye konuştu.