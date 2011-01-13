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Mobbing için ilk yasal düzenleme yapılacak

Borçlar Kanunu Yasa Tasarısı ile ilk kez işyerinde psikolojik şiddet konusunda yasal düzenlemeye gidiliyor.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - Borçlar Kanunu Yasa Tasarısı ile ilk kez işyerinde psikolojik şiddet, yani “mobbing” konusunda, yasal düzenlemeye gidiliyor.

TBMM Araştırma Merkezi Sosyal Politika Bölüm Sorumlusu Cengiz Çukur, Borçlar Kanunu Yasa Tasarısı’nda “İşçinin Kişiliğinin Korunması” başlığı altında düzenlenen 417’nci madde ile işyerinde psikolojik taciz olgusunun ilk kez yasal düzenleyeme kavuşacağını bildirdi. Korku kültürünün yoğun olarak yaşandığı, antidemokratik tutum ve davranışların olduğu ortamların "Mobbing"e ortam hazırladığına işaret eden mobbing uzmanı Çukur, mobbingi ispatı zor bir süreç olarak değerlendirip mağdurların haklarını arayabilmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnternette yayın yapan Bilişim Dergisi’nin Ocak sayısının Arzu Kılıç imzalı söyleşiye göre Çukur, Türkiye ve dünyada yapılan pek çok çalışmanın işyerinde psikolojik tacize uğrayanlar arasında oransal olarak kadınların, erkeklerden daha fazla yer aldığına dikkat çekti.

Mobbingi tetikleyen pek çok unsur arasında kişisel özellikler ve cinsiyetin ağırlık taşıdığına işaret eden Çukur, mobbing uygulayanların yani faillerin genellikle ilgi açlığı çeken, övgüye aşırı ihtiyaç duyan, yanlışları üzerine düşünmeyen, kendileri dışında herkesi suçlayan insanlar olduğunun altını çizdi.

Son yıllarda değişen sosyal sistem, artan sosyal bozulma, endişe, belirsizlik, bilinçsizliğin mobbinge zemin hazırladığını anlatan Çukur, mobbingin ispatının güçlüğüne işaret ederek psikolojik taciz mağdurunun dava açmadan önce mobbing sürecinde yaşanan olayları, tarih, yer ve olaya şahit olan kişiler belirtilerek bir yere not edilmesini önerdi. Çukur, Borçlar Kanunu Yasa Tasarısı’nda işverenin, işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları için gerekli önlemleri almakla yükümlü tutulduğuna değinerek tasarının yasalaşmasıyla, işyerinde psikolojik taciz olgusunun ilk kez yasal düzenlemeye kavuşacağını ve mağdurların haklarını aramalarının çok daha kolay hale geleceğini vurguladı.


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