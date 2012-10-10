Meksika'da çete liderinin cesedi çalındı!

Meksika yetkilileri, deniz piyadeleriyle çıkan bir çatışma sırasında öldürülen uyuşturucu şebekesi lideri Heriberto Lazcano'nun cesedinin silahlı bir çete tarafından çalındığını açıkladı.

Los Zetas şebekesinin kurucusu olan Lazcano'nun cesedi, Meksika'nın kuzeyindeki bir cenaze kurumunda alıkonmaktaydı.

Meksika Deniz Kuvvetleri yetkilileri, yapılan tahliller sonunda, çatışma sırasında öldürülmüş olan kişinin Lazcano olduğunun doğrulandığını belirtti.

Giriştikleri katliamlarla tanınan Los Zetas, kuzeydoğu Meksika'daki önemli uyuşturucu kaçakçılığı yollarını kontrolü altında tutuyor.

"İnfazcı" lakabıyla tanınan Lazcano, Pazar günü, Coahuila eyaletinde, Teksas sınırının 125 km. batısında Progreso'da, deniz piyadeleriyle çıkan silahlı çatışma sırasında öldürüldü.

Olay sırasında öldürülen kişinin kimliği şimdiye kadar doğrulanmamıştı. Lazcano, yüzlerce cinayete karışmakla suçlanıyordu. Şebekenin öldürdüğü önemli isimler arasında, bir gazetenin yazı işleri müdürü Francisco Ortiz Franco da bulunuyordu.

ABD Lazcano'nun yakalanması için 5 milyon dolar ödül koymuş, Meksika da ayrıca 2,3 milyon dolar ek ödül eklemişti.

Meksika polisi, ülkede son dönemde kitlesel cinayetlerde gözlenen artışın Los Zetas çebekesi içindeki bölünmeden kaynaklandığına inanıyor. (BBC Türkçe)