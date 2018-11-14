T24 LogoT24 Logo
Spor

MLS'te en iyi gol Ibrahimovic'ten

İsveçli yıldız, mart ayında transfer olduğu Los Angeles Galaxy kariyerine sıra dışı bir golle başlamıştı

14 Kasım 2018 21:08

Amerikan Ulusal Futbol Ligi MLS'te, taraftarlar sezonun en iyi golünü seçti. Ödül, Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli süper yıldız Zlatan Ibrahimovic'in oldu.

Zlatan Ibrahimovic, mart ayında transfer olduğu Los Angeles Galaxy kariyerine sıra dışı bir golle başlamıştı.

İsveçli futbolcunun yaklaşık 35 metreden attığı gol, taraftarlar tarafından yılın en iyi golü olarak seçildi. Ibrahimovic'in golüyle Los Angeles Galaxy 3-0 geriye düştüğü maçta skoru 3-3'e getirmiş, İsveçli yıldız bir gol daha atarak takımına maçı kazandırmıştı.

Zlatan Ibrahimovic sezonu 22 golle tamamlamıştı. 

ETİKETLER

Zlatan IbrahimovicLos Angeles GalaxyMLSyılın golüen iyi gol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24