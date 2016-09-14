MLKP'nin Ovacık sorumlusu öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) Ovacık sorumlusu Arjin Selçuk kod adlı Berfu Dilan Canbey, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldü.

Ovacık ilçesinin Kozluca Köyü yakınlarında 8 Eylül günü arazi araması yapan güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Yaklaşık 30 dakika süren çatışma sırasında helikopterler MLKP’lilerin bulunduğu alanları ateş altına aldı.

Çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı arazi aramasında farklı noktalarda kan izlerine rastlandı, ancak cesetler ele geçirilemedi.

Güvenlik birimlerinin yaptığı araştırmalar sonucunda MLKP'nin Ovacık sorumlusu olan 'Arjin Selçuk' kod adlı Berfu Dilan Canbey'in Kozluca Köyü'ndeki çatışmasında ağır yaralı olarak arkadaşları tarafından çatışma bölgesinden çıkarıldığı ancak daha sonra öldüğü tespit edildi. Öldürülen Canbey'in cesedinin Kozluca Köyü yakınlarında örgüt üyeleri tarafından toprağa gömüldüğü ve ailesine de haber verilerek gelip cenazeyi almalarının istendiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada da çatışmada öldürülen Diyarbakır'ın Ergani ilçesi nüfusuna kayıtlı Canbey'in cenazesinin örgüt üyeleri tarafından Kozluca yakınlarında toprağa gömüldüğü ve cenazenin olay bölgesinden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.