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MLKP'li teröristler, ESP Ovacık temsilcisini öldürdü

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ kırsalında PKK ile birlikte hareket eden terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyeleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ovacık temsilcisi Rıza Örük'ü öldürdü

23 Eylül 2017 23:02

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ kırsalında PKK ile birlikte hareket eden terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyeleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ovacık temsilcisi Rıza Örük\'ü öldürdü.
Ovacık İlçesi\'ne bağlı Sarotosun Köyü\'nde oturan ESP İlçe temsilcisi 3 çocuk babası Rıza Örük, dün parti üyeleriyle görüşmek için Yaylagünü Köyü Çadırdüzü Mezrası\'na gitmek için evden çıktı. MLKP\'li teröristler, Yaylagünü Köyü kırsalında yolunu kestikleri Rıza Örük\'ü durdurdu, ardından da ajan olduğu iddiasıyla öldürdü. Teröristler Örük\'ün cesedini, mezra yakınına bırakıp, kaçtı.
Rıza Örük\'ün cesedini bulan köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Rıza Örük\'ün cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Murumu\'na gönderildi. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.
Tunceli Valiliği de olayı doğrulayarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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