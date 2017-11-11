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MLKP propagandasından tutuklandı

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde, yasa dışı Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Z

11 Kasım 2017 18:40

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene İlçesi\'nde, yasa dışı Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Z.D., tutuklandı.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Ulaş Jandarma Karakol ekipleri, Z.D.\'nin sosyal medya üzerinden yasa dışı MLKP\'nin propagandasını yaptığını belirledi. Sağlık Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına alınan  Z.D.\'nin sorgusunda MLKP\'nin sözde \'Birleşik Özgürlük Güçleri\' ismi verilen oluşumunun üyesi olduğu belirlendi. Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Z.D., tutuklandı.

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