MLKP de IŞİD'e karşı savaşa katıldı

Dünyanın birçok ülkesinden savaşmak için IŞİD’e katılımlar sürerken IŞİD’e karşı savaşan YPG’ye Marksist Leninist Komünist Partisi’nden (MLKP) destek geldi.



Milliyet gazetesinde yer alan Namık Durukan imzalı haberde Türkiye ’den Rojava’ya geçen çok sayıda Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyesinin YPG ile birlikte IŞİD’e karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.



Suriye’nin Rojava sınırında vücuduna bağlanan bomba ile Türkiye’ye giren bir kadın ise heyecan yarattı. Askere, “Üzerimde bomba var” diyen kadın, etkisiz hale getirildi.

Kadınlar da savaşta

ETHA’nın (Etkin Haber Ajansı) haberine göre, Türkiye’den Rojava’ya geçen MLKP örgütü üyeleri IŞİD’e karşı YPG saflarında çatışmalara katılıyor. MLKP üyeleri, daha çok Rojava’nın kuşatma altında bulunan Kobane, Serekani ve Şengal bölgesinde yer alıyor.



YPG ile birlikte savaşan MLKP’liler arasında kadınlar da bulunuyor. Ajansın sorularını yanıtlayan MLKP üyelerinden Özgür Şoreş, Seydo Koçer, Serkan Çiftçi ve Mustafa Dağ, Rojava’da yaşananları “devrim” olarak niteleyerek, “Devrimin destekçisi değil, parçası olduğumuz için savaşa katıldık. Bu devrim bizim devrimimiz. Burada destek kuvvet değiliz. Bu Türkiye-Kürdistan birleşik devrimi ve bölge devrimi perspektifine uygun bir durumdur.



Enternasyonal dayanışma elbette var ama sadece bu değil. Türkiyeli devrimcilerin burada olmasının devrime çok katkısı vardır. Rojava tarihi bir süreçten geçiyor ve biz de bunun bir parçasıyız. Ortadoğu ’da bir devrim var ve bunun içindeyiz” dedi.

Cane de katıldı

Bu arada bölgede tanınan bir sanatçı olan Cane de IŞİD’le savaşmak için YPG’ye katıldığını açıkladı. İnternet üzerinden açıklama yapan Cane, “Ben bir hafta sonra savaş alanına gidiyorum. Ama nasıl katılım yapacağım, oradaki arkadaşların inisiyatifine kalmış. Nasıl uygun görürlerse öyle mücadele edeceğiz.



Elimden geleni yapmaya hazırım. Her şey sahneye çıkmak değil. Her alanda Kürt halkının yanında olmak gerekiyor. Kendisine Kürt sanatçısı diyenlerin görevidir, kimse eline silah almasın. Ama moral için herkesin orada olması, seferber olması gerektiğine inanıyorum” dedi.