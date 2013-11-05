Aralarında Füsun Erdoğan'ın da bulunduğu 29 kişinin yargılandığı MLKP davasında toplam 3 bin yıl hapis cezası kararı çıktı. Karar sabaha karşı 2.00'da açıklandı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde görülen ve aralarında gazeteciler Füsun Erdoğan, Bayram Namaz, Sedat Şenoğlu, İbrahim Çiçek , Ziya Ulusoy ve Arif Çelebi ve Ali Hıdır Polat'ın da olduğu dokuzu tutuklu 29 kişinin yargılandığı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) davasında bu sabaha karşı 02.00 civarında karar açıklandı.

Yedi kişinin her birine ayrıca, MLKP'nin yaptığı 155 eylemden dolayı yaklaşık 3 bin yıl hapis cezası verildi. Mahkeme bu 7 ismin yine her birine 24'er yıl da hapis cezası verdi. Ziya Ulusoy hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Erkan Özdemir, müebbet hapis cezasının yanı sıra 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ETHA'nın açıkladığı diğer cezalar ise şöyle:

Serkan Gündoğdu: 13 yıl, 1 ay, 15 gün.

Arzu Torun: 14 yıl 3 ay

Bilgi Tağaç: 11 yıl 9 ay

Elif Almakça: 29 yıl 1 ay 15 gün (Yakalama kararı çıkartıldı)

Erkan Salduz: 21 yıl 9 ay 15 gün (Yakalama kararı çıkartıldı)

Fatma Siner: 10 yıl 7 ay 15 gün

Fethiye Ok: 10 yıl 7 ay 15 gün

Hasan Ozan: 14 yıl 4 ay 15 gün

Hatice Bolat: 29 yıl 1 ay 15 gün (Yakalama kararı çıkartıldı)

Mehmet Ali Polat: 31 yıl 5 ay 15 gün

Meral Siner: 7 yıl 6 ay

Rıza Bozkurt: 7 yıl 6 ay

Sedat Şenoğlu: 7 yıl 6 ay

Seyfi Polat: 37 yıl 9 ay

Soner Çiçek: 10 yıl 7 ay 15 gün

Sultan Ulusoy: 14 yıl, 4 ay 15 gün (Tahliye edildi)

Turaç Solak: 30 yıl, 1 ay, 15 gün

Uğur Kayacı: 10 yıl, 1 ay 15 gün.

Sanıklar kararı slogan atarak karşılarken daha sonra salona alınan çevik kuvvet tarafından cezaevine götürüldüler.