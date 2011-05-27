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Dünya

MLADİÇ'İN YAKALANMASINA PROTESTO BELGRAD (A.A)

27 Mayıs 2011 22:58

-MLADİÇ'İN YAKALANMASINA PROTESTO BELGRAD (A.A) - 27.05.2011 - Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Navi Sad kentinde, savaş suçlusu olarak aranan Bosnalı Sırpların askeri komutanı Ratko Mladiç'in yakalanmasını protesto eden 86 kişi gözaltına alındı, çıkan arbedede iki kişi hafif yaralandı. Mladiç'in yakalanmasının ardından dün akşam ve bugün, milliyetçi Sırplar tarafından Belgrad ve Novi Sad kentinde küçük çaplı protesto eylemleri düzenlendi. İzinsiz düzenlendiği gerekçesiyle polis ekipleri, eylem yapmak isteyen gruplara müsaade etmedi.  Sırbistan polis yetkilisi, Belgrad ve Novi Sad kentinde eylemlere katılan 86 kişinin gözaltına alındığını, çıkan arbedede ise polise direnen iki kişinin hafif yaralandığını söyledi. Bu arada, Radikal Sırp Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dragan Todoroviç, 29 Mayıs Pazar günü Mladiç'in yakalanmasını protesto etmek amacıyla Belgrad'da eylem düzenleyeceklerini açıkladı.

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