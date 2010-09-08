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Dünya

MLADİÇ'İN ÖLÜ İLAN EDİLMESİ TALEBİNE RET BELGRAD (A.A)

08 Eylül 2010 23:13

-MLADİÇ'İN ÖLÜ İLAN EDİLMESİ TALEBİNE RET BELGRAD (A.A) - 08.09.2010 - Sırp mahkemesi, uluslararası savaş suçları mahkemesi tarafından aranan Bosnalı Sırpların eski askeri lideri Ratko Mladiç'in "resmen ölü ilan edilmesi" talebini reddetti. Ailesi, Mladiç'in hasta olduğunu ve 2003'ten bu yana bir yerde görünmediğini, bu koşullar altında tıbbi yardım almadan bu kadar uzun süre yaşamış olamayacağını belirterek, kendisinin "kanunen ölü ilan edilmesi" için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme sözcüsü Gordana Vukoviç, davanın "usule ilişkin nedenlerden" dolayı reddedildiğini, ailenin kararı temyiz etmediğini söyledi. Mladiç 1995'te Srebrenitsa'da 8 bin Boşnak erkeğin katledilmesi ve diğer savaş suçlarından aranıyor.

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