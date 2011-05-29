-MLADİÇ'İN OĞLU BABASINI SAVUNDU BELGRAD (A.A) - 29.05.2011 - Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç'in oğlu Darko Mladiç, babasının Temmuz 1995'te Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaşananlarla ilgisi olmadığını öne sürdü. Darko Mladiç, anne Bosilyka Mladiç ve avukatıyla birlikte Belgrad Yüksek Mahkemesinin savaş suçları bölümünde tutulan babasını ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. ''Babanızın Srebrenitsa kurbanlarının yakınları için bir mesajı var mı?'' şeklindeki soru üzerine Darko Mladiç, babasıyla bugün Srebrenitsa hakkında konuşmadıklarını söyledi. ''Fakat genel anlamda orada ne yapılmışsa babamla pek alakası yoktur'' diyen Darko Mladiç, babasının Srebrenitsa'da çok sayıda kadın, çocuk ve askeri kurtardığını ve onların tahliyesini sağladığını ileri sürdü. Darko Mladiç, ''Babamın emri kadın, çocuk, yaralı ve tutuklu askerlerin tahliyesiydi. Daha sonra yapılanlar babamın inisiyatifiyle yapılmış değildir'' dedi. -BABASININ SAĞLIK DURUMU- Darko Mladiç, sağlık durumuyla ilgili olarak ise babasının 1996 yılında sağlık sorunları yaşamaya başladığını söyledi. Babasının 1996 yılından yakalanıncaya kadar tedavi görmediğini savunan Darko Mladiç, 2008 yılında ise ''çamaşırlarını yıkarken'' beyin kanaması geçirmesi sonucu sağ tarafının felç olduğunu kaydetti. Darko Mladiç, babasının Lahey'deki BM mahkemesine sevk edilmesi halinde, halen aynı mahkemede tutuklu olarak yargılanan aşırı milliyetçi Radikal Sırp Partisi'nin lideri Voyislav Şeşel'in avukatı olmasını talep ettiğini belirtti. Babasının bu talebinin mümkün olmaması halinde Şeşel'i ''hukuki danışmanı'' olarak görmek istediğini kaydeden oğul Mladiç, babasının fiziksel ve psikolojik olarak rahatsızlıkları bulunduğunu anlattı. Darko Mladiç, ''Öne sürdüğümüz sağlık gerekçeleri babamın Lahey'e gönderilmesini engelleme yönünde bir taktik değildir. Lahey'deki mahkemenin böyle bir kuşkusu varsa, kendileri ekip gönderip zanlının gerçek sağlık durumunu tespit edebilir'' dedi. Darko Mladiç, babasının 23 yaşında kaybettiği kızının mezarını ziyaretiyle ilgili de yetkililerin güvenlik durumunun tespitini yaptıktan sonra olumlu veya olumsuz yanıtı kendilerine ileteceklerini söyledi. Oğul Mladiç, bugün ayrıca Radikal Sırp Partisi'nce Ratko Mladiç'in yakalanmasını protesto amacıyla düzenlenecek mitinge katılacağını açıkladı. Mahkeme önüne bugün, Sırbistan'da yasaklanan Ratko Mladiç'in hayatını anlatan ''General Mladiç'' isimli kitabın yazarı Lilyana Bulatoviç de geldi. Mladiç, dün Bulatoviç ile görüşmek istediğini açıklamıştı. Ancak Bulatoviç'in görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmediği yönünde bilgi edinilemedi. -MAHKEMENİN AÇIKLAMASI- Öte yandan, Belgrad Yüksek Mahkemesinin Savaş Suçları Bölümü, yaptığı yazılı açıklamada, Mladiç'in kendilerinden 23 yaşında intihar eden kızı Ana'nın mezarını ziyaret etme yönündeki talebinde bir mahzur görmediğini bildirdi. Mahkeme, ziyaretle ilgili olarak güvenlik durumunun incelenmesinin ardından karar verileceğini belirtti.