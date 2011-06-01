-MLADİÇ'İN LAHEY'E GETİRİLİŞİNİ KUTLUYORLAR LAHEY (A.A) - 01.06.2011- Hollanda'da yaşayan bir grup Bosnalı, Sırpların eski komutanı savaş suçlusu Ratko Mladiç'in Lahey'deki hapishaneye getirilişini sevgi gösterileriyle kutladı. Bir grup Sırp ise Mladiç yanlısı gösteri düzenledi. Scheveningen hapishanesinin önünde Bosna bayrağı açan grup, Mladiç'in adalet karşısına çıkarılacak olmasının, acılarını bir nebze de olsa hafiflettiğini dile getirdiler. Bosnalılar adına basın mensuplarına açıklamada bulunan Stevan Teodoroviç, Mladiç'in yakalanarak hapishaneye konulmasının kendilerine bayram sevinci yaşattığını söyledi. Savaş sırasında bazı yakınlarını kaybettiğini, bu yüzden yıllardır büyük acılar çektiğini kaydeden Teodoroviç, ''Yakalanması 16 yıl sürdü. Daha önce yakalansaydı Bosnalı annelerin acıları dinerdi. Ama yine de mutluyuz. Kendisinin acı çekmesini istiyoruz'' diye konuştu. Hapishanesinin önünde başka bir noktada toplanan bir grup Sırp ise Mladiç yanlısı gösterilerde bulundu. Sırp bayrakları açan gruba polis müdahale ederek, kimliklerini aldı.