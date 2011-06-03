Mladiç'in ilk duruşması başladı

T24- Bosna savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanı olan ve Srebrenitsa katliamının baş sorumlusu olarak görülen Ratko Mladiç’in Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’ndeki ilk duruşması bugün başladı. Mladiç mahkemeye “ölümcül hasta” olduğunu söyledi.











Soykırımla suçlanan Sırp general Ratko Mladiç, bugün Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nde ilk duruşmasına çıktı.

Mladiç’ten ilk olarak kendisini tanıtması istendi. Mladiç bu soruya;

“Ben General Ratko Mladiç” şeklinde cevap verdi.

Daha sonra doğum yeri ve tarihi soruldu. Mladiç’in söylediği tarih ile mahkeme kayıtlarında yer alan tarih farklı çıktı. Mladiç kendi söylediği tarihin doğru olduğunda ısrarcı oldu.

Çeviri problemi

Duruşmanın ilk dakikalarında zaman zaman çeviride aksaklıklar yaşandı. Bu nedenle mahkeme hakimi sözlerini tekrarlamak zorunda kaldı.

Kimlik tespitinden sonra, Mladiç’e mahkemenin bugün başlaması konusunda bir engel olmadığı belirtildi ve sağlık sorunu varsa bunu duruşmanın ilerleyen saatlerinde iletebileceği belirtildi.

'Ölümcül hastayım'

Mahkeme üyelerinin kendilerini tanıtmasından sonra duruşmaya devam edildi. Mladiç duruşmanın ilerleyen dakikalarında mahkemeye “ölümcül hasta” olduğunu söyledi.

Savunma için zaman tanınacak

İlk duruşma sonrasında yargıçların, savunmasını hazırlaması için Mladiç'e belli bir zaman tanıması bekleniyor.

Sırp generalin avukatı duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, müvekkilinin geceyi tıbbı gözetim altında,,, cezaevi hastanesinde geçirdiğini söyledi. Avukatı, bugünkü ilk duruşmada Mladiç'a tıbbi kontrol yapılması talebinde bulunacak.

Savcılık, Mladiç'in yetkisini acımasız saldırılar gerçekleştirmek için kullandığını belirtiyor. Ratko mladiç,, aralarında soykırım ve insanlığa karşı suçun da bulunduğu 11 ayrı suçlamadan yargılanacak. Uzmanlar, Mladiç'in davasının en az 4-5 yıl devam edeceği tahmininde bulunuyor