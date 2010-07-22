-MLADİÇ'İN EŞYALARI ''İBRET İÇİN'' SERGİLENİYOR BUJİM (A.A) - 22.07.2010 - Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemede yargılanmak üzere aranan Bosnalı Sırpların eski askeri lideri Ratko Mladiç'in kaçarken bıraktığı savaş planları, şapkası ve çakmağı gibi özel eşyaları, Bosna-Hersek'teki bir savaş müzesinde sergileniyor. ''İnsanlığa karşı suç işlemekten'' aranan Ratko Mladiç'in eşyaları, Bosna Hersek'in kuzeybatısında bulunan ve savaş sırasında Çetniklere karşı verdiği başarılı mücadeleleri nedeniyle ''kahraman kent'' adıyla anılan Bujim'deki müzede tutuluyor. Bosna ordusuna bağlı 505. Birliğin komutanı İzzet Naniç'in anısına açılan müzede, her birinin ayrı hikayesi olan yaklaşık 1000 savaş hatırası bulunuyor. Kurulduğundan bu yana 100 bin kişi tarafından ziyaret edilen müzede, Mladiç'in eşyaları ''ibret için'' sergileniyor. Bosna Savaşı sırasında Bujim'de görev yaparken bacağını kaybeden ve şimdi müzede çalışan Beçir Kovaçeviç, müzenin 15 Nisan 1996 tarihinde resmen açıldığını ancak 1994 yılından beri faaliyette olduğunu söyledi. Bosna Hersek'in Bihaç kenti yakınlarında bulunan yaklaşık 20 bin nüfuslu Bujim'in, 1992-1995 yılları arasındaki savaşta Çetniklere karşı büyük bir direniş gösterdiğini anlatan Kovaçeviç, yüzlerce kayıp veren kentin, Çetnikler önünden kaçan sivillere sığınma yeri olduğunu ve savaş bitene kadar da Boşnaklar'ın kontrolünden çıkmadığını kaydetti. Beçir Kovaçeviç, Bujim'de savaşın en zor anlarının 1994 yılında yaşandığını belirterek şöyle konuştu: ''Çetnik birlikler Bujim'in de içinde bulunduğu Krayina bölgesine yönelik o zamana kadar görülmeyen çapta bir operasyon düzenlemeye karar verdi. Çetnikler, 1994 yılının eylül ayında Bosna'nın diğer cephelerinden en ağır silahlarını ve en 'elit' birliklerini Bujim'e getirdi. Bölgeyi kuşatan 5 tabur ağır silahlı askeri yanına 'Beyaz Kartallar', 'Mauzerler' ve 'Panterler' gibi özel Sırp birlikleri de getirildi. Bu birliklerin başında ise General Rakto Mladiç bulunuyordu.''