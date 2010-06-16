Mladiç'in ailesi ölü sayılmasını istedi

T24- Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçlarını soruşturmak için Hollanda'nın Lahey kentinde kurulan uluslararası mahkemece aranan Ratko Mladiç'in eşinin talebi üzerine başvuru, Belgrad'daki mahkemeye avukat Miloş Şalyiç tarafından yapıldı.



Başvurudan sonra gazetecilere konuşan Şalyiç, ailenin Şubat 2003'ten beri Ratko Mladiç'in hayatta olduğuna dair hiçbir haber almadığını söyledi. Mladiç ailesinin ''dayanılmaz baskılar'' altında bulunduğunu öne süren Şalyiç, bir şahsın yasal olarak ölü gösterilmesi için 70 yaşına ulaşması ve 5 yıl kayıp olması gerektiğini belirtti.



Ratko Mladiç'in halen 68 yaşında olduğunu ve 1996 yılından beri sağlık durumunun iyi olmadığını savunan avukat, ''Ratko Mladiç'in sağlık durumu firardaki hayatına müsaade edemezdi ve artık ölmüş olduğunu düşünmekteyiz'' diye konuştu.



Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Hollanda'nın Lahey kentinde kurulan uluslararası mahkemenin Ratko Mladiç'i aramaya devam edeceğini ifade eden Şalyiç, ''Lahey'deki mahkeme bizim düşüncelerimizi paylaşmayabilir ve sonuçta isterlerse Mladiç'i aramaya devam edebilirler'' dedi.



Avukat Şalyiç, mahkemeye Mladiç'in oğlu Darko Mladiç adına başvurduğunu sözlerine ekledi. Mladiç'in kanunen ölü ilan edilmesinin, eşinin kocasının oldukça yüksek olan emekli maaşını almasına, arazilerini ve servetini özgürce kullanmasına imkan sağlayacağı ifade ediliyor.



Sırbistan kanunlarına göre, bir kişinin kanunen ölü ilan edilebilmesi için 70 yaşından büyük olması ve bu kişiden 5 yıldan daha uzun bir süre haber alınamaması gerekiyor. Mladiç, Mart 2012'de 70 yaşına girecek.



1992-1995 yılları arasındaki Bosna savaşı sırasında Bosnalı Sırpların komutanı olan Mladiç, Srebrenitsa'da 8 bin Müslüman erkeğin katledilmesi, soykırım ve Saraybosna'nın 43 ay boyunca kuşatılmasından sorumlu tutuluyor.