Mladiç'i yakalatana 1 milyon Euro

Sırbistan'daki bütün polis merkezlerine gönderilen "aranıyor" afişlerinde Ratko Mladiç'in fotoğrafı yer alıyor. Afişte, Bosna'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranan "Bosna Sırp Cumhuriyetinin" eski başkanı Goran Haciç'in fotoğrafı da bulunuyor.Goran Haciç'i yakalayan veya yakalanmasına yardımcı olan kişiye de 250 bin Euro ödül verilecek.Afişlerde ayrıca ihbarda bulunacakların kimliklerinin gizli tutulacağı da belirtiliyor.