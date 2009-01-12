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Dünya

Mladiç'i yakalatana 1 milyon Euro

Yıllardır aranan savaş suçu zanlısı Sırp General Ratko Mladiç'in yakalanması için 1 milyon Euro'luk ödül kondu

12 Ocak 2009 02:00

Sırbistan hükümetinin, Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'yle işbirliğinin tamamlanması amacıyla, aranan savaş suçu zanlısı Sırp General Ratko Mladiç'in yakalanması için 1 milyon Euro'luk ödül koyduğu bildirildi. 

5 milyon doları kim alacak?

Sırbistan'daki bütün polis merkezlerine gönderilen "aranıyor" afişlerinde Ratko Mladiç'in fotoğrafı yer alıyor. Afişte, Bosna'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranan "Bosna Sırp Cumhuriyetinin" eski başkanı Goran Haciç'in fotoğrafı da bulunuyor.

Goran Haciç'i yakalayan veya yakalanmasına yardımcı olan kişiye de 250 bin Euro ödül verilecek.

Afişlerde ayrıca ihbarda bulunacakların kimliklerinin gizli tutulacağı da belirtiliyor.

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