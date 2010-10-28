-MLADİÇ'İ YAKALATACAK BİLGİYE 10 MİLYON AVRO SARAYBOSNA (A.A) - 28.10.2010 - Sırbistan hükümeti, firardaki savaş suçlusu Ratko Mladiç'in yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon avro ödül verileceğini açıkladı. Bosna Hersek Federasyonu'nun haber ajansı Fena'nın yayımladığı haberde, Mladiç'in yakalanmasını sağlayacak bilgiler için verilecek ödülün devlet bütçesinden karşılanacağı kaydedildi. Sırbistan, 2007 yılında, ''Bosna kasabı'' olarak da anılan Mladiç'in yakalanması için bütçesinden 1 milyon avro ayırmıştı. Bosna Hersek'in ''Dnevni Avaz'' gazetesinin internet sitesinde yayımlanan bir haberde, ''Mladiç bunca zaman yakalanmadı, sadece değeri arttı'' ifadesi kullanıldı. Mladiç, Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da 8 bin Boşnak erkeğinin katledilmesi ve Bosna'daki (1992-1995) savaşta ''insanlığa karşı suç işlemekten'' 15 yıldır aranıyor.