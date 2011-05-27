-MLADİÇ'İ AKRABALARI SAKLAMIŞ BELGRAD (A.A) - 27.05.2011 - Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Daçiç, savaş suçlusu olarak aranan Bosnalı Sırpların komutanı Ratko Mladiç'in 10 yıldan fazla bir süre Sırbistan'da akrabalarının yanında saklandığının ortaya çıktığını söyledi. Daçiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesince aranan kişileri yakalamak için savcı, gizli servis ve özel polis birliklerinden oluşan ''Operasyon Timi''nin belirlediği başarılı çalışma stratejisi sonucu Mladiç'in yakalandığını açıkladı. Mladiç'in, Sırbistan'da 10 yıldan fazla bir süre akrabalarının yanında saklandığının belirlendiğini ifade eden Daçiç, ''Bu şekilde 'Mladiç'in korumalarıyla birlikte gezdiği, devletin ona özel koruma tahsis ettiği' şeklindeki hikayelerin gerçek olmadığı ortaya çıktı'' dedi. Daçiç, Mladiç'in yakalanması sırasında başka devletlerin gizli servislerinden veya güvenlik birimlerinden yardım almadıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Mladiç'in yakalandığı Zrenyanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyündeki ev, ilk defa dün arandı. Ancak bu köy birkaç ay gözetim altında tutuldu. Mladiç'in kaldığı ev bir akrabasına aitti, gözaltına alındığı sırada ise hiçbir direniş göstermedi. Polis eve girdiğinde kendisinin 'Ratko Mladiç olup olmadığını' sorduğunda, 'Tebrikler, aradığınızı buldunuz' demiş. Mladiç kaldığı köyde dışarıda hiç dolaşmadığı için köylüler onu hiç görmemiş. Mladiç, bugüne kadar çok zor ve maddi yaşam koşullarında hayatını devam ettirmiş.'' Bakan Daçiç, Mladiç'in sağ kolunun kısmen felç olduğunu belirterek, ''10 yıldan fazla bir süredir doktor kontrolüne gidememiş. Şu anda tıbbi gözetim altında tutuluyor'' dedi. Bu arada, Sırbistan basınında çıkan haberlere göre, Belgrad'daki Devlet Mahkemesi'nin Savaş Suçları Bölümü'nde hakim karşısına çıkartılan Mladiç'in tutulduğu yerde, güvenlik güçlerinden ''çilek ve televizyon'' istediği, bu isteğinin sorgu hakimi tarafından kabul edildiği ifade edildi.