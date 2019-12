-MLADİÇ'E DESTEK MİTİNGİNDE 110 GÖZALTI BELGRAD (A.A) - 30.05.2011 - Sırbistan'daki aşırı milliyetçi Sırp Radikal Partisi'nin (SRS) organizasyonuyla Belgrad'da, Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç'in gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen miting sonrası çıkan olaylarda on üçü polis, yirmi kişi yaralandı. Sırbistan Milli Meclisi önünde düzenlenen miting için alınan yasal izin süresinin dolmasına karşın dağılmayan gruptakiler, polisin uyarısına taş ve sopalarla karşılık verdi. Bu arada eylemcilerden bazıları, miting alanına yakın bölgede bulunan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'ne ve önünde bekleyen polislere taşlarla saldırdı. Güvenlik güçleri, saldırgan gruba müdahale etti. Bu sırada diğer gruplar da mitingin yapıldığı Milli Meclis önünde polise taşlarla saldırdı. Belgrad caddelerinde yaklaşık 1 saat devam eden, trafiği altüst eden kargaşa sonucu polis ekipleri çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Sırbistan Emniyet Genel Müdürü Milorad Velyoviç, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylarla ilgili otuz dördü on sekiz yaş altında olmak üzere yüz on kişinin gözaltına alındığını, on üçü polis olmak üzere yirmi kişinin de yaralandığını bildirdi. Polisin başta Belgrad olmak üzere çeşitli kentlerde Mladiç'in yakalanmasını protesto amacıyla düzenlenen eylemlerde durumu kontrol altında tuttuğunu belirtti. Belgrad merkezinde yaklaşık bir saat devam eden olayların ardından, kent merkezindeki caddeler araç trafiğine yeniden açıldı. Sırbistan'daki aşırı milliyetçi Sırp Radikal Partisi'nin organizasyonuyla Milli Meclis önünde akşam saatlerinde yapılan mitinge, Ratko Mladiç'in oğlu Darko Mladiç, eşi Bosilyka Mladiç, Radikal Sırp Partisinin Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde tutuklu olan lideri Voyislav Şeşel'in oğlu Vladimir Şeşel, SRS Genel Başkan Yardımcısı Dragan Todoroviç ile binlerce aşırı milliyetçi Sırp katılmıştı.