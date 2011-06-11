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Dünya

MLADİÇ SAHTE KİMLİKLE TEDAVİ GÖRMÜŞ BELGRAD (A.A)

11 Haziran 2011 23:17

-MLADİÇ SAHTE KİMLİKLE TEDAVİ GÖRMÜŞ BELGRAD (A.A) - 11.06.2011 - Sırbistan Savunma Bakanı Dragan Şutanovac, 16 yıl firarda olan Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç'in, sahte kimlik kullanarak yaklaşık 10 yıl önce Belgrad'taki Askeri Tıp Akademisinde (VMA) tedavi gördüğünü ifade etti. AP'ye demeç veren Şutanovac, ''sekiz ya da dokuz yıl önce bir hastalık nedeniyle o hastanedeydi ancak kendi ismiyle değil'' dedi. Mladiç'in ''yıllardır'' Sırbistan Ordusu ve Savunma Bakanlığı ile ilişkisi olmadığını savunan Şutanovac, Ratko Mladiç'in avukatı Miloş Şalyiç'in, müvekkilinin 2009'da VMA'da kanser nedeniyle tedavi görmüş olduğu iddialarını, ''avukatın gösterdiği belge sahtedir yani gerçek olmadığından yüzde yüz eminim'' şeklinde yorumladı. Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995 yılında 8 bin Boşnak'ın katledilmesi, Saraybosna'nın 44 ay boyunca kuşatma altında tutulması ve diğer savaş suçlarından 16 yıl süren firarın ardından 26 Mayıs 2011 tarihinde Sırbistan'ın Zrenyanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalanan Ratko Mladiç, 31 Mayıs'ta Lahey'deki mahkemeye sevk edilmişti. Eski Yugoslavya topraklarında işlenen savaş suçları için kurulan Lahey'deki mahkemede ilk kez 3 Haziran'da hakim karşısına çıkan Mladiç, iddianamede yer alan unsurların okunmasının ardından, suçlamalar hakkında ifade vermek üzere 30 gün süre istemişti.

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