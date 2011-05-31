T24 LogoT24 Logo
Dünya

MLADİÇ LAHEY'E SEVK EDİLDİ BELGRAD (A.A)

31 Mayıs 2011 21:51

-MLADİÇ LAHEY'E SEVK EDİLDİ BELGRAD (A.A) - 31.05.2011 - Sırbistan Adalet Bakanı Snejana Maloviç, savaş suçundan tutuklanan Bosnalı Sırpların eski askeri komutanı Ratko Mladiç'in Lahey'deki savaş suçları mahkemesine sevk edilmesine yönelik kararı imzaladığını belirterek, ''Şu anda Mladiç, Lahey'e doğru gidiyor'' dedi. Snejana Maloviç, Sırbistan Adalet Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Belgrad Yüksek Mahkemesi Savaş Suçları Bölümü'nün Mladiç'in Lahey'e sevk edilmesi yönündeki kararının bugün kendisine ulaştığını bildirdi. Kararı imzaladığını ve Mladiç'in Lahey'e sevk edilme sürecinin başlatıldığını ifade eden Maloviç, ''Şu anda Mladiç, Lahey'e doğru gidiyor'' diye konuştu. Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesince 16 yıldır aranan Ratko Mladiç, 26 Mayısta Zrenyanin kenti yakınlarında Lazarevo köyüne düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Mladiç'in avukatının müvekkilinin Lahey'deki mahkemeye sevk edilmemesine yönelik itirazı ise bugün Belgrad Yüksek Mahkemesi'nce reddedilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24