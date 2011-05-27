MLADİÇ LAHEY'DE YARGILANACAK!

T24- Belgrad'daki mahkeme, Srebreniça Katliamı'nın 16 yıldır aranan baş zanlısı General Ratko Mladiç'in Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi'ne teslim edilmesine karar verdi. Mladiç'in oğlu ise mahkemenin kararını eleştirdi. Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Daçiç, savaş suçlusu olarak aranan Bosnalı Sırpların komutanı Ratko Mladiç'in 10 yıldan fazla bir süre Sırbistan'da akrabalarının yanında saklandığının ortaya çıktığını söyledi.

Belgrad'da dün yakalanan eski general Ratko Mladiç'in sorgusuna bugün devam eden mahkeme beklenen kararını verdi. Mahkeme, Mladiç'in Lahey'de eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçlarıyla ilgili olarak kurulan mahkemeye teslim edilmesine hükmetti. Mladiç'in oğlu ise karara tepki gösterdi. Darko Mladiç, babasının sağlığının Lahey'e teslim edilecek kadar iyi olmadığını ileri sürdü. Babasının durumundan endişe ettiğini söyleyen Mladiç, 'Babam suçsuz' dedi. Mladiç'in avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Sırp medyasına göre Mladiç yakalandığında yanında, içinde çok sayıda ilacın bulunduğu bir poşet taşıyordu.

Sorgusuna ara verilmişti







Dün Belgrad'da yakalanan Mladiç hakim karşısına çıkmış ancak sorgusuna çok yorgun olduğu gerekçesiyle ara verilmişti. Mladiç'in avukatı müvekkilinin bünyesinin zayıf düşmesi nedeniyle hakimin sorguyu yarıda kestiğini belirtmişti. Avukatın açıklamasına göre Mladiç sorguda hakime, BM eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi'ni tanımadığını söyledi.

Pazar günü gösteri düzenlenecek

Öte yandan Sırbistan'da milliyetçi Radikal Sırp Partisi'nin (SRS) pazar günü başkent Belgrad'da, Mladiç'in yargılanmasını protesto etmek amacıyla bir gösteri düzenleyeceği açıklandı. SRS'den yapılan açıklamaya göre, "ihanet dursun" gösterisi, parlamento binasının önünde başlayacak. SRS internette yayımlanan açıklamasında, "General Mladiç'in utanç verici bir şekilde tutuklanması ve Hollanda'daki Lahey kentine sevk edilecek olması Sırp ulusal çıkarlarına indirilmiş en ağır darbelerden biridir" denildi. Açıklamada ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, 'ülkesine ihanet etmekle' suçlanıyor.

Ratko Mladiç, Lahey'deki mahkemede, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna - Hersek savaşı sırasında sivillere karşı suç işlemek, Srebreniça'da soykırım yaparak binlerce kişinin ölümüne neden olmak suçlarından yargılanacak.



Akrabalarının yanında saklanmış



Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Daçiç, savaş suçlusu olarak aranan Bosnalı Sırpların komutanı Ratko Mladiç'in 10 yıldan fazla bir süre Sırbistan'da akrabalarının yanında saklandığının ortaya çıktığını söyledi.



Daçiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesince aranan kişileri yakalamak için savcı, gizli servis ve özel polis birliklerinden oluşan ''Operasyon Timi''nin belirlediği başarılı çalışma stratejisi sonucu Mladiç'in yakalandığını açıkladı.



Mladiç'in, Sırbistan'da 10 yıldan fazla bir süre akrabalarının yanında saklandığının belirlendiğini ifade eden Daçiç, ''Bu şekilde 'Mladiç'in korumalarıyla birlikte gezdiği, devletin ona özel koruma tahsis ettiği' şeklindeki hikayelerin gerçek olmadığı ortaya çıktı'' dedi.



Daçiç, Mladiç'in yakalanması sırasında başka devletlerin gizli servislerinden veya güvenlik birimlerinden yardım almadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

''Mladiç'in yakalandığı Zrenyanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyündeki ev, ilk defa dün arandı. Ancak bu köy birkaç ay gözetim altında tutuldu. Mladiç'in kaldığı ev bir akrabasına aitti, gözaltına alındığı sırada ise hiçbir direniş göstermedi. Polis eve girdiğinde kendisinin 'Ratko Mladiç olup olmadığını' sorduğunda, 'Tebrikler, aradığınızı buldunuz' demiş. Mladiç kaldığı köyde dışarıda hiç dolaşmadığı için köylüler onu hiç görmemiş. Mladiç, bugüne kadar çok zor ve maddi yaşam koşullarında hayatını devam ettirmiş.''



Bakan Daçiç, Mladiç'in sağ kolunun kısmen felç olduğunu belirterek, ''10 yıldan fazla bir süredir doktor kontrolüne gidememiş. Şu anda tıbbi gözetim altında tutuluyor'' dedi.



Bu arada, Sırbistan basınında çıkan haberlere göre, Belgrad'daki Devlet Mahkemesi'nin Savaş Suçları Bölümü'nde hakim karşısına çıkartılan Mladiç'in tutulduğu yerde, güvenlik güçlerinden ''çilek ve televizyon'' istediği, bu isteğinin sorgu hakimi tarafından kabul edildiği ifade edildi.