-MLADİÇ KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİ BELGRAD (A.A) - 31.05.2011 - Savaş suçlarından tutuklu bulunan Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç'in, intihar eden kızının mezarını ziyaret ettiği bildirildi. Savaş Suçları Savcı Yardımcısı Bruno Vekarıç, Sırbistan devlet televizyona RTS'ye yaptığı açıklamada, savcılık ve mahkeme yetkililerinin Mladiç'in bu yöndeki talebini değerlendirip kabul ettiklerini, ziyaretin sabah erken saatlerde gerçekleştiğini söyledi. Mladiç'i taşıyan beyaz zırhlı araç ile ambulansın bulunduğu konvoyun, özel tim eşliğinde 06.20 sularında cezaevinden ayrılarak Topçider Mezarlığı'na gittiği, 07.30 civarında geri döndüğü belirtildi. Ratko Mladiç'in, tutuklandığı ilk günden beri, 1994 yılında 23 yaşındayken intihar eden kızı Ana'nın mezarını ziyaret etmek için talepte bulunduğu kaydediliyor.