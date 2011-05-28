-MLADİÇ KENDİNİ SUÇLU HİSSETMİYOR BELGRAD (A.A) - 28.05.2011 - Bosnalı Sıpların eski komutanı Ratko Mladiç'in avukatı Miloş Şalyiç, müvekkilinin kendisini suçlu hissetmediğini ve eski Yugoslavya için Lahey'de kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesini tanımadığını söyledi. Müvekkiliyle görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şalyiç, Ratko Mladiç ile Srebrenitsa katliamını konuşup konuşmadığının sorulması üzerine, "bunları konuşmasının mümkün olmadığını, çünkü Mladiç'in sık sık konuştuğu konuyu değiştirdiğini" belirtti. Mladiç'in bir dizi talebi bulunduğunu, bunlar arasında, Sırbistan'da yasaklanan "General Mladiç" kitabının yazarı Lyilyana Bulatoviç ile görüşmenin de bulunduğunu ifade eden Şalyiç, Belgrad Mahkemesinin, müvekkilinin sağlık durumunun Lahey mahkemesine teslim edilmesi için uygun olduğuna yönelik kararına da Pazartesi itiraz edeceğini kaydetti. Şalyiç ayrıca, müvekkilinin Lahey'e teslim tarihinin gizli tutulduğunu, ancak her an teslim edilebileceğini söyledi.