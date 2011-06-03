-MLADİÇ İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA LAHEY (A.A) - 03.02.2011 - Savaş suçundan tutuklanan Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç, Hollanda'ya getirildikten iki gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Scheveningen hapishanesindeki hücresinden alınan Mladiç, yoğun güvenlik önlemleri altında Lahey'deki eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne getirildi. Temyiz Yargıcı Mehmet Güney'in vekaleten başkanlık yaptığı mahkemedeki ilk duruşmada Mladiç'e, kendisiyle ilgili hazırlanan iddianamenin okunarak, suçlamaları kabul edip etmediğinin sorulması bekleniyor.