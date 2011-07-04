-MLADİÇ İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA LAHEY (A.A) - 04.07.2011 - Savaş suçundan tutuklanan eski Bosnalı Sırp Generali Ratko Mladiç, Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan savaş suçları mahkemesine ikinci kez çıktı. Mladiç'in ikinci duruşmasında, hakkında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalara cevap vermesi bekleniyor. 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında sivillere karşı suç işlemek, Srebrenitsa'da soykırım yapmak ve binlerce masum sivili öldürtmek gibi suçlardan yargılanan Mladiç'in ilk duruşması 3 Haziran'da yapılmıştı.