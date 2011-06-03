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MLADİÇ DAVASI 4 TEMMUZ'A ERTELENDİ   LAHEY (A.A)

03 Haziran 2011 16:44

-MLADİÇ DAVASI 4 TEMMUZ'A ERTELENDİ   LAHEY (A.A) - 03.06.2011 - Savaş suçundan tutuklanan Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç, Lahey'de eski Yugoslavya için kurulan savaş suçları mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Eski Sırp generalin davası 4 Temmuz’a ertelendi.  Hollandalı hakim Alphons Orie'nin başkanlığında yaklaşık 1,5 saat süren mahkemede, zanlının kimlik tespitinden sonra hazırlanan iddianame özet şeklinde yüzüne okundu.  Mahkeme heyeti daha sonra eski generale, hakkındaki suçlamaları kabul ya da reddetmesi için 4 Temmuz 2011 tarihine kadar süre verdi. Verilen 30 günlük süreyi az bulan Mladiç, daha çok zamana ihtiyacı olduğunu kaydetti. Mahkeme başkanının kimlik tespitine ilişkin sorusuna "Ben general Ratko Mladiç" diye cevap veren eski Sırp komutan, ayrıca sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi. Zaman zaman parmağını sallayarak konuşan Mladiç, sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgileri kameraları kapattırarak verdi.

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