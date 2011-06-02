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Dünya

MLADİÇ CEZAEVİ HASTANESİNDE LAHEY (A.A)

02 Haziran 2011 23:31

-MLADİÇ CEZAEVİ HASTANESİNDE LAHEY (A.A) - 02.06.2011 - Bosna savaş suçu zanlısı, Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç'in, Lahey'de ceazevi hastanesinde olduğu açıklandı. Lahey'deki BM Uluslarararası Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi'nde savaş ve soykırım suçlarından yargılanacak olan Ratko Mladiç'in mahkeme tarafından atanan avukatı Sırp Aleksandar Aleksiç, Mladiç'in şu an cezaevi hastanesinde olduğunu ve sağlık durumunun uzun yılların ihmali nedeniyle bozuk olduğunu söyledi. Yıllarca gerekli sağlık bakımı yapılmadığı için Mladiç'in durumunun iyi olmadığını ifade eden avukat, müvekkilinin yıllar önce geçirdiği felç nedeniyle bir elini kullanamadığını doğrularken, Mladiç'in zihinsel durumunun yerinde olduğunu belirtti. Sırbistan'ın 16 yıldır aranan Mladiç'i 26 Mayıs'ta teslim ettiği Lahey'deki mahkeme, ilk duruşma öncesinde bugün, Mladiç için avukat Aleksiç'i atamıştı.

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