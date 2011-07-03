-MLADİÇ 2. KEZ MAHKEMEYE ÇIKACAK LAHEY (A.A) - 03.07.2011 - Savaş suçundan tutuklanan Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç, yarın Lahey'de eski Yugoslavya için kurulan savaş suçları mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıkarılacak. Mladiç'in ikinci duruşmasında, hakkında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalara cevap vermesi bekleniyor. Bosna savaşı sırasında sivillere karşı suç işlemek, Srebrenitsa katliamında soykırım yapmak ve binlerce masum sivili öldürtmek gibi suçlardan yargılanan Mladiç, 3 Haziran’da yapılan ilk duruşmada suçlamalara "ülkemi ve milletimi korudum" diye cevap vermişti. Mahkeme heyeti 1,5 saat süren dava sonunda eski Sırp generale, suçlamaları kabul ya da reddetmesi için 4 Temmuz 2011 tarihine kadar süre vermişti. Bosna Savaşı sırasında işlediği suçlardan dolayı 16 yıldır aranan ve 26 Mayıs'ta yakalanan Mladiç, 31 Mayıs Salı günü Lahey’e getirilmişti. Eski Sırp general, tıpkı Slobodan Miloşeviç ve Radovan Karadziç gibi Lahey’de Scheveningen hapishanesinde kalıyor.