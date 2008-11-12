ML: Derin bir düşüşle karşı karşıyayız

Merrill Lynch CEO’su John Thain, küresel ekonominin Büyük Buhran’la boy ölçüşebilecek kadar derin bir düşüşle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.



Merrill Lynch’in New York’ta gerçekleşen yıllık bankacılık konferansında konuşan John Thain, mevcut durumun 1987, 1998 ve 2001’deki yavaşlamayla karşılaştırılamayacağını ifade etti.

Gelişen ile gelişmiş ülkeler arasında ayrışma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Thain, tüm piyasaların birbirine bağlı olduğunu, her ekonominin krizden az ya da çok etkileceğini kaydetti.



Kredi piyasalarında rahatlamanın başladığına dikkat çeken Thain, yine de sıkıntının aşılması için uzun bir yol olduğunu dile getirdi.



Öte yandan Goldman Sachs CEO’su Lloyd Blankfein, finans sektörünün zorluklarla karşı karşıya olduğu bir ortamda Goldman Sachs’ın kendisini iyi konumlandırdığını kaydetti.



Ticari bankaya dönüşmenin stratejilerini değiştirmediğini belirten Blankfein, uzun vadeli hedeflerini koruduklarını söyledi.

