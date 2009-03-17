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Ekonomi

ML: Artan işsizlik 4. paketin etkisini sınırlar

Merrill Lynch, son önlem paketini ustaca buldu ama artan işsizliğin paketin etkinliğini azaltacağını açıkladı.

17 Mart 2009 02:00

Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından Merrill Lynch, Türkiye'de açıklanan ekonomide 4. önlem paketinin "usta bir hareket, zamanında, maliyeti yüksek olmayan ve IMF'yi korkutma olasılığı olmayan bir paket" olduğu belirtildi.

Merrill Lynch tarafından yayınlanan haftalık Gelişen Piyasalar Ekonomik Analizde (EMEA) Türkiye ekonomisinde yaşanılan gelişmeler değerlendirildi.

Analizde, bununla birlikte Türkiye'de artan işsizlik ile şirketlerin içinde bulunduğu durumun açıklanan ekonomik paketin etkinliğini sınırlayacağı bildirildi.

Ekonomik paketin maliyetinin 5,5 milyar liraya ulaşabileceği kaydedilen analizde, paketin zamanlamasının uygun olduğu ve sanayide üretiminin büyük ölçüde düştüğü, işsizlik oranında büyük artışın yaşandığı bir dönemde gündeme geldiği belirtildi.

Analizde, paketin IMF'yi korkutmasının muhtemel olmadığı, bununla birlikte IMF ile anlaşma konusunda sürdürülen görüşmelerin "öngörülenden daha fazla sürmesi için bir neden olabileceği" ifade edildi. Analizde,"Türkiye'nin Ocak ayına ilişkin açıklanan cari işlemler fazlası, iyi bir haber olmadı. Cari işlemler fazlasında görülen gelişmeler ekonominin derin bir durgunluğa girme potansiyeli olduğunu gösteriyor" denildi.

Analizde, düşük yurtiçi tasarruf ve dış fonlara bağımlılık nedeniyle Türkiye ekonomisinin cari işlemlerde açık vermek suretiyle büyüdüğü hatırlatılarak, dış fonlarda görülen azalmanın ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

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