MKE'nin silah raporu mahkemede

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Ergenekon soruşturması kapsamında kazılarda ortaya çıkan silah, patlayıcı ve mühimmatlarla ilgili Makine Kimya Endüstrisi Kurumu kayıtlarının savcılara bildirildiğini söyledi.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, TBMM'de gazetecilerin, ''(Kazılarda ortaya çıkan silahlar bize sorulursa MKE kayıtlarını bildiririz) demiştiniz. Bir gelişme var mı?'' sorusu üzerine telefonla bürokratları arayarak bilgi aldı.



Gönül, ''Savcılar sormuş ve MKE da kayıtları kendilerine bildirilmiş'' dedi. Gönül, silah ve mühimmatların MKE yapımı olup olmadığı sorularına ise cevap vermedi.