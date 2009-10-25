MKEK'dan 'süper silah' atılımı

Son yıllarda sivil amaçlı üretim faaliyetlerinden kademeli olarak çekilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaç duyduğu askeri mühimmat ve malzeme üretimine yönelen Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının kullanımı için ihtiyaç duyduğu süper silah üretimlerine ağırlık verecek.



Önümüzdeki dönem için 300 milyon liralık yatırım planlayan MKEK Genel Müdürlüğü Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gücüne önemli katkı sağlayacak süper silahların üretimini tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirmeyi hedefliyor.



Bu hedefler ışığında uzun vadeli tedarik programını proje bazında belirleyen MKEK Genel Müdürlüğünce programa alınan silahlar tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirilecek.



MKEK Genel Müdürü Ünal Sipahioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığının mevcut lojistik yapısına önemli güç katacak olan süper silahların gündemlerinde olduğunu söyledi.



Silah projeleri



Gündemlerinde bulunan savunma amaçlı projelerle ilgili olarak MSI (Military Science Intellıgence) dergisine açıklamalarda bulunan MKEK Genel Müdürü Ünal Sipahioğlu, bir süreden bu yana üzerinde çalışılan bir proje ile TSK'nın manga, tim ve takım seviyesindeki birliklerinde kullanılmak üzere "milli bir makinalı tüfek" üretileceğini kaydetti.



Sipahioğlu, bu proje ile ilgili geliştirme çalımalarının sürdürüldüğünü belirtti.



Bunun yanı sıra, yine öncelikli projeler arasında bulunan "milli tank" projesi ile ilgili çalışmalarda belirlenen süreç içerisinde sürdürüldüğünü açıklayan Sipahioğlu 'milli bir ana muharebe tankının geliştirilmesi için başlatılan "Altay" projesinde "silah sistemlerinin tasarım ve üretiminden sorumlu", "modern piyade tüfeğinde" de "kurumun ana yüklenici" olarak görev yapacağını söyledi.



Kurumun, geçtiğimiz Temmuz ayında Savunma Sanayii İcra Komitesince alınan karar gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan milli havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili obüsü tasarlayıp üretmekle de görevlendirildiğini hatırlatan Sipahioğlu, proje kapsamındaki obüsün atış kontrol sistemlerinin de Aselsan tarafından imal edileceğini kaydetti.



TÜBİTAK ve SAGE ile yapılan sözleşme kapsamında MKEK'nin ayrı bir üretim projesi olan milli duyarsız patlayıcı üretimine yönelik pilot tesisi kurma yönündeki çalışmaların da sürdürüldüğünü ifade eden Sipahioğlu, bu doğrultuda bir araştırma-geliştirme (ar-ge) çalışması yürütüklerini de söyledi.



300 milyon liralık yatırım



MKEK'nin programa aldığı projeler içinde 300 milyon liralık bir yatırım planlandığını ifade eden Sipahioğlu, "Genel Müdürlüğümüz son yıllarda yaptığı atılımlarla 2008 yılında gerçekleştirdiği 560 milyon liralık üretimle, satışla Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 98. sırada yer almıştır. Geçtiğimiz yıl 125 milyon dolarlık sözleşme imzalanmış ve 2008 yılında yıllık ihracatını ise 4 milyon dolardan 33,5 milyon dolar düzeyine çıkarmıştır" dedi.



MKEK ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtım faaliyetlerinin de sürdürüldüğünü ve bu kapsamda düzenlenen bir çok uluslararası fuar ve organizasyona katıldığını ifade eden Genel Müdür Sipahioğlu, kurumun halihazırda, Malezya'dan ABD'ye kadar 40'ı aşkın ülkeye ihracat yaptığını, ar-ge yatırım projeleri ile sektörde "değişimin öncüsü" konumuna geldiğini de sözlerine ekledi.