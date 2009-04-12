MKEK artık sayaç üretmeyecek



Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı (TSK) ile ilgili birimlerin askeri mühimmat ve malzemelerinin önemli bir bölümünü karşılayan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü, sivil amaçlı üretim faaliyetlerinden çekiliyor.



Edinilen bilgiye göre, kurumun yeniden yapılandırılması çerçevesinde, MKEK Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu, kuruma bağlı olarak faaliyetini sürdüren MAKSAM Makine ve Maske Fabrikasında üretimi yapılan elektromekanik elektronik sayaç üretimi faaliyetini sonlandırma kararı aldı.

