MKEK, 800 milyon lira değerinde tedarik gerçekleştirecek

BURSA, (DHA) - MAKİNE Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Özden, 2018 yılı için alt yüklenicilerden yaklaşık 800 milyon lira değerinde ürün tedariki planladıklarını açıkladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası\'nca (BTSO) kurulan kümelenmeler aracılığıyla Türk savunma sanayisi tarafından ihtiyaç duyulan malzemelerin Bursa’da üretilmesi adına çalışmalar sürdürülüyor. Düzenlenen \'Tedarikçi Günleri\' etkinlikleriyle ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TAİ gibi savunma sanayisi ana kuruluşlarını Bursalı firmalarla bir araya getiren BTSO tarafından son olarak MKEK yetkilileri Bursa’da ağırlandı. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi BUTEKOM’da düzenlenen etkinliğe BTSO Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Koçaslan, MKEK Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Özden, BUTEKOM Genel Müdürü ve Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, MKEK yetkilileri ve 80’in üzerinde Bursalı firma temsilcisi katıldı.

BURSA’NIN MİLLİ PROJELERE KATKISI ARTACAK

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği’nin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen \'MKEK Tedarikçi Günleri\' etkinliğinin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye’nin son dönemde savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımda Bursalı sanayicilerin önemli katkılarının bulunduğunu söyledi. Çok sayıda Bursa firmasının milli projeler için üretim gerçekleştirdiğini kaydeden Koçaslan, savunma sanayisi ana firmalarının, Bursa’nın üretim tecrübesi ve yeteneğinden daha fazla faydalanmalarını arzu ettiklerini belirtti. Bu kapsamda savunma sanayi firmalarıyla BTSO üyelerini buluşturmaya devam ettiklerini kaydeden Koçaslan, \"Ürünlerindeki yerlilik oranını yüzde 90’lara kadar çıkartan, savunma sanayimizin yüz akı Makina ve Kimya Endüstrisi kurumumuz, firmalarımızla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. MKEK’nın buradan rekabet gücünü artıracak önemli işbirlikleriyle ayrılacağına inanıyorum\" dedi.

TOPLAM ÜRETİMİN YÜZDE 50’Sİ ALT YÜKLENİCİLERDEN

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Özden, MKEK’nin üretimde yüzde 90\'ın üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu söyledi. Toplam üretimin yüzde 50’sini alt yükleniciler vasıtasıyla tedarik ettiklerini belirten Özden, 2017 yılında toplamda 637 milyon liralık tedarik gerçekleştirdiklerini açıkladı.

2018 İÇİN HEDEF 794 MİLYON LİRALIK TEDARİK

Alt yüklenicilerden 2018 yılı için ise toplam 794 milyon liralık tedarik planladıklarını aktaran Özden, \"Türkiye’nin birçok şehrindeki sanayicilerimizle çalıştığımız gibi, Bursa’da da işbirliği yaptığımız çok sayıda firma bulunuyor. Alt yüklenici olarak kurumumuza üretim gerçekleştiren birçok firma var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın daveti üzerine bu firmalarla daha detaylı bilgi alışverişi yapabilmek ve ileri seviyede ilişkiler geliştirebilmek amacıyla Bursa’ya geldik. Karşılıklı fayda sağlayacak yeni işbirlikleri oluşturacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

ÜRETİM TEZGAH VE MAKİNELERİ DE YERLİ PİYASADAN TEMİN EDİLECEK

MKEK\'in mühimmat, silah, roket, patlayıcı maddeler ve kimyasallar olmak üzere 4 ana grupta, aralarında Fırtına ve Yavuz Obüsü Silah Sistemleri, Milli Piyade Tüfeği gibi ürünlerin de yer aldığı 1000’i aşkın çeşitte ürün ürettiği bilgisini veren Özden, 2017 yılında 1 milyar 273 milyon lira ciro elde ettiklerini söyledi. Kurum olarak üretim tezgah ve makinelerinin de yerli firmalarca üretilmesi konusunda karar aldıklarını açıklayan Özden, \"Son zamanlarda özellikle üretim hatlarımızda kullandığımız tezgah, makine ve diğer teçhizatların yerlileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Her türlü makine ve yatırım araçlarını yerli piyasadan temin etmeye yöneliyoruz. Çok ileri teknoloji, özel bir ürün olmadıkça yurt dışında üretilmiş makine ve teçhizat almak istemiyoruz. Bu konuda da yetenekli firmalarımızın yatırım ihalelerimizi takip etmelerinde büyük yarar var\" dedi.

YURT DIŞINDA TESİSLER KURULUYOR

MKEK olarak 2017 yılını 60 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını kaydeden Hayrettin Özden, 2018 yılında ise ihracatta 100 milyon doları aşmayı hedeflediklerini belirtti. Sadece mal ihracatı değil; üretim teknolojileri, üretim bilgi paketleri ihracatı da gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Özden, yurt dışında birkaç ülkede kurdukları tesislerin üretime başladığı bilgisini verdi. Uzun vadede bu tür ihalelere girmeye devam edeceklerini dile getiren Özden, \"Özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde pazar mevcut. Bu tesislerin makinelerini ve diğer bileşenlerini firmalarla işbirliği içerisinde kuruyoruz. Bu anlamda Bursalı firmalarımızla da işbirlikleri gerçekleştirebiliriz\" dedi.

MÜHENDİSLİK TASARIM FİRMALARINA \'İŞ BİRLİĞİ\' ÇAĞRISI

MKEK\'nin öz kaynaklarının yüzde 4’ünü Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına ayırdığını belirten Özden, tasarım çalışmaları için mühendislik firmalarıyla ortak projeler yürüttüklerini söyledi. Bu konuda yeteneği olan firmalarla da çalışmak istediklerinin altını çizen Özden, \"Yalnızca üretimde değil mühendislik tasarım yapabilecek alt yüklenici firmalara da ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda yeteneği olan Bursa firmalarının da özellikle Ar-Ge birimlerimizle temasa geçmelerinde yarar var\" diye konuştu.

BURSA’NIN POTANSİYELİNİ TANITIYORUZ

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ise Bursa’nın güçlü sanayi altyapısını geliştirerek, savunma sanayisinde de yer almasını sağlayabilmek adına 2013 yılından bu yana kümelenme çatısı altında faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Bursa’nın ihracatı, makine ve üretim altyapısıyla Türkiye’de eşsiz bir şehir olduğunu belirten Hatipoğlu, \"Ancak 5 yıllık tecrübemize bakarak Bursa’nın savunma sanayimiz tarafından çok fazla bilinmediğini söyleyebilirim. Çalışmalarımızla bunu aşmaya çalışıyoruz ve şimdiye dek oldukça mesafe kat ettik. Özellikle son bir yıldır neredeyse her ay savunma sanayii ana firmalarını Bursa’ya davet ederek etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler sayesinde birçok firmamız ile savunma sanayi firmaları arasında yeni işbirlikleri kurulmasını sağladık\" dedi.

Mustafa Hatipoğlu, ayrıca kümelenme çalışmaları ve BTSO projelerini içeren bir de sunum gerçekleştirdi.



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