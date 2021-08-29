MKE'den çalışanlara yeni sözleşme: Fazla mesai ücreti yok; haftalık çalışma süresi 45 saat

Anonim şirkete çevrilen Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda (MKE) personele yeni sözleşmeler dağıtıldı. Yeni sözleşmede işçilere fazla mesai ücretlerinin verilmemesi, hamilelik başlangıcının iş verene bildirmesi ve haftalık çalışma saatlerinin 45 saat olması gibi maddeler dikkat çekti.

Söz konusu sözleşme "TCDD, MKE olmasın" diyerek Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) paylaştı.

Fazla mesai ücreti yok

MKE A.Ş. sözleşmesinde yer alan maddelere göre işveren, çalışanları kendi takdirine bağlı olarak başka birimlerde görevlendirebilecek.

Çalışan, “işveren yararına davranmak ve işveren kültürünü temsil etmekle” yükümlü olacak.

Çalışanların brüt maaşlarının yüzde 10'u kadarı diğer tüm mali ve sosyal haklar kapsamında işçilere ödenecek. Bu yolla tanımlanan toplam maaş, işçilerin yaptığı mesai süresinin karşılığı olarak gösterilecek ve işveren tarafından işçilere başka herhangi bir mesai ücreti ödenmeyecek.

Ek olarak haftalık çalışma saatleri ise 45 saat olurken, işveren tarafından gerekli görülmesi halinde farklı şekilde düzenlenebilecek.

Hamilelik başlangıcı iki hafta içerisinde yazılı olarak işverene bildirilecek

Kadın çalışanlar hamilelik başlangıçlarını ve doğum için beklenen tahmini tarihi iki hafta içerisinde işverene yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacak.

Ek olarak, mesai saati dışında yahut tatil zamanında olsa dahi çalışanlar işverenin yazılı onayı olmaksızın başka bir işte çalışamayacak. Aksi halde bildirimsiz ve tazminatsız işten atılacak.

Çalışan aldığı ücret miktarının gizliliğini koruyacak, ücreti hiç kimse ile paylaşmayacak. Sözleşme ile birlikte çalışanlara ayrıca “gizlilik, rekabet ve sır saklama taahhütnamesi” de imzalatıldı. Bu taahhütname de hizmet sözleşmesi hükmünde olacak.

"Sözleşmede yer alan ikramiye hükmü gerçek değil"

BTS, sözleşmede yer alan ikramiye hükmünün gerçek olmadığını belirterek şöyle dedi:

"İmzalayacak personele yılda belli sayıda ikramiye verileceği söylenmesine rağmen kurumun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadığı için personele gerçek olmayan söylemlerde bulunulmakta, görüşmelerin sürdüğü, olumlu bir sonuç çıkabileceği şeklinde açıklamalarda bulunulmaktadır."

BTS'nin açıklaması şöyle:

"Çalışanların geleceğine yönelik pek çok belirsizlik varlığını korurken, çıkarılan kanunun ardından bugün çalışan sayısında yaşanacak düşüş nedeniyle MKE tarafından işe alım çalışmaları yapılmaktadır

"Oysa MKE Kurumu da diğer pek çok kamu işletmesi gibi, nitelikli, bilgili, birikimli, ve deneyim sahibi çalışanlarla bugünlerle gelmiş ve varlığını sürdürmektedir. Ve asıl önemlisi, bugüne kadar tıkır tıkır işleyen bir kurum siyasi iktidarın aldığı kararlarla içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklenmektedir"