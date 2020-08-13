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Spor

MKE Ankaragücü'nde bir Covid-19 vakası daha

13 Ağustos 2020 22:32

MKE Ankaragücü'nde tesis çalışanlarına yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

MKE Ankaragücü'nde bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Covid-19 taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı. 

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