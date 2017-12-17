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Spor

MKE Ankaragücü: 3 - Grandmedical Manisaspor: 0

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -  STAT: Ankara 19 Mayıs HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz (Dk

17 Aralık 2017 20:57

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - 

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz (Dk. 56 Mehmet Sak), Arif Morkaya, Sedat Ağçay, Kenan Özer (Dk. 48 Doka), Putsila, İlhan Parlak (Dk. 77 Dieng), Mehmet Umut Nayir
GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Abdülkadir Korkut, Berk Canbaz, Mikic, Ömer Buğdaycı (Dk. 46 Sebaihi), Mustafa Sevgi, Atiemwen (Dk.74 Alper Önal), Zahit Fındık, Perovic, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 57 Berkay Samancı), Axel Meye
GOLLER: Dk. 41 ve 48 İlhan Parlak, Dk. 90+3 Mehmet Ağçay (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Gençer Cansev, Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Abdülkadir Korkut, Axel Meye (Grandmedical Manisaspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 16\'ncı haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Grandmedical Manisaspor\'u 3-0 mağlup etti.
 

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