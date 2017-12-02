MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: 2 - 1

ANKARA,(DHA)
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Özgür Yankaya, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Gençer Cansev, Mehmet Sak (Dk. 81 Ferhat Kiraz), Arif Morkaya, Sedat Ağçay, Putsila (Dk.84 Yusuf Abdioğlu), Kenan Özer, Doka (Dk. 75 İlhan Parlak), Kehinde
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye,Mehmet Sedef, Bulut Kaya (Dk. 61 Cleyton), İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş,Vasilogiannis (Dk. 82 Serdar Özbayraktar), Drole, Rangelov (Dk. 53 EmircanAltıntaş)
GOLLER: Dk. 48 Appindangoye (k.k), Dk. 58 Kenan Özer (MKE Ankaragücü) Dk. 20 Drole (Ümraniyespor),
SARI KARTLAR: Kenan Özer, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Gençer Cansev, Kehinde, Sedat Ağçay, Korcan Çelikay (MKE Ankaragücü), Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Appindangoye (Ümraniyespor)
TFF 1\'inci Lig\'in 14\'üncü haftası başlarken 2\'nci sırada yer alan MKE Ankaragücü, haftaya lider giren Ümraniyespor\'u 2-1 yenerek, liderliği rakibinden devraldı.