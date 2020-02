MKE Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından

Fatih Terim (Gomis için): \"Kimse benden özür dilemedi\"

ANKARA (DHA) - 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu\'nun açılış maçında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü\'nü 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

İlk olarak söz alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis ile ilgili gelen \"Sizden özür diledi mi\" sorusuna, \"Öyle bir şey konusu olmadı. Öyle bir şey söz konusu değil. Hepimiz profesyoneliz. Bu yönde isteklerimiz de oluyor. Fakat bu isteklerimiz olmadığı zaman başkaları cezalandırılmamalı. Gomis\'in bir talebi oldu yönetimden. Galatasaray\'ın ve UEFA\'nın kriterleri çok açık. Dolayısıyla ret cevabı aldı. Biz bir aileyiz. Ortak değerimiz Galatasaray forması. Gomis bizim için çok değerli bir oyuncu. Geçen seneki şampiyonlukta emeği geçenlerden bir tanesi. Gomis\'i kazanmak için uğraşacağız. Zaman zaman değişiklikler olacak. 3 kulvarda oynayacağız. Herkesin hazır olmasını istiyorum. Mevcut kadro içerisinde herkesi fazla fazla kullanmak istiyorum. Bu sebeple öyle bir karar aldım. Baktığımız zaman hazırlık döneminde maalesef sorunlar yaşandı ve bu sorunlar çözülmedi. Kimse benden özür dilemedi\" yanıtını verdi.

\"SİNAN, EREN VE HENRY GEÇERLİ BİR NOT ALDILAR\"

Belhanda, Feghouli ve Gomis\'i yedek kulübesine çekmesi ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, \"Belhanda bize 2 hafta geç katıldı. Fizik olarak biraz zamana ihtiyacı var. Galatasaray takımının mevcut olan kadrosu içerisinde kullanılabilecek her şeyi maksimuma çıkarmak istiyoruz. Sinan, Eren ve Henry bana göre geçerli bir not aldılar. Bu benim için sevindirici\" ifadelerini kullandı.

\"GALATASARAY\'IN ALMADAKİ BECERİSİ KADAR SATMADA DA BECERİLİ OLMASINI BEKLİYORUM\"

Sarı kırmızılı takımın transfer gündemi ile ilgili yorum yapan Fatih Terim, bir gelişme olup olmadığı ile ilgili gelen soruya, \"Hiçbir gelişme yok. Biz teknik işlerle uğraşıyoruz. Diğer işleri arkadaşlar yürütüyor. Bizim yeterince problemimiz var. Ayın 31\'ine kadar bazı değişikliklerin olacağına inanıyorum. Galatasaray takımının almadaki becerisi kadar satmada da becerili olmasını bekliyorum. Artık bu refleksi göstermeliyiz. 20 günümüz var. Bir yandan oynayacağız, bir yandan da bunları halledeceğiz. Oyuncu satılmazsa bu takımla oynayacağız. Aslan gibi takımımız var. Şampiyonlar Ligi seviyesinin hangi seviye olduğunu biliyoruz. Bu yetmez, daha yukarı çıkmamız lazım. Bu sebeple fazla oyuncu kazanmaya çalışıyorum. Bazı mevkilere yeni oyuncular biriktirmeliyiz. Herkesin bu mücadelenin içerisinde olması lazım\" dedi.

Yönetimle arasında problem olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Terim, \"Bu haber nerede çıktı? Ben başka ülkede mi yaşıyorum\" diye konuştu.

\"İLK BAŞLADIĞIM TAKIMLA, HER ŞEYİM OLAN GALATASARAY\'IN KARŞILAŞMASI ÇOK ENTERESAN\"

Kendisini otelde ziyaret eden Ankaragücü taraftarına da teşekkür eden Terim, şöyle konuştu: \"Dün otele geldiler. Bana hediyeler falan verdiler. Ben burada 2 sene çok güzel şeyler yaşadım. Ankaragücü çok önemli bir kulüp. Bize çok tehlikeli saatler yaşattılar. Bu deplasman çok tehlikeli bir deplasman. Güzel bir maç oldu. İlk başladığım takımla, her şeyim olan Galatasaray\'ın karşılaşması da çok enteresan. Bu sebeple güzel bir gece oldu. Ankaragücü\'ne başarılar diliyorum. İlhan\'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.\"

KARTAL: \"ŞAMPİYON TAKIMA KARŞI EZİLMEDİK\"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şanssız bir şekilde kaybettiklerini söyledi. Maça istedikleri gibi başladıklarının altını çizen Kartal, \"Çalıştığımız gibi çok güzel bir gol bulduk. Daha sonra kornerden ve kendi kalemize attığımız golle devreyi geride kapattık. İkinci yarıda oyun disiplininden kopmadan yaptığımız değişikliklerle rakibin üzerine biraz daha gidip bir puan ya da 2\'nciyi atıp 3 puan almak için oyunu bırakmadık. Cesur oynadık. Şampiyon takıma karşı oyuncularım elinden geleni yaptı. Oyundan koptuğumuz anlarda son golü yedik. Galatasaray\'ın bize karşı net bir pozisyonu yoktu. Fizik olarak kafa kafaya geçen bir mücadele oldu. Bu seviyenin kıymetini bilmek lazım. Çok acılar çekerek şampiyon olduk. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugünkü mağlubiyetimiz, bize referans olacak. Çok güzel bir maç oldu. Maçın analizini yapacağız ve eksiklerimizi göreceğiz. Kafamda çok soru işaretleri yok. Eksiklerimiz belli. Şanssız şekilde maçı kaybettik. Şampiyon takıma karşı ezilmedik\" dedi.

\"KİMSE BİZE STADINI VERMEDİ\"

Kimsenin kendilerine stat vermediğinden yakınan İsmail Kartal, yeni sezon hazırlıklarında bunların sıkıntılarını yaşadıklarını belirterek, \"Taraftarımız büyük özlemle bizi destekledi. Transfer ettiğimiz oyuncularımızın performanslarından memnunum. Bu mağlubiyetin bahanesi yok. Stadımız yok diye kimse bizle hazırlık maçı oynamadı. Kimse bize stadını vermedi. Her şey son dakika oldu\" diyerek sözlerini noktaladı.

