MKE Ankaragücü - Denizlispor: 2-1

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Murat Özcan (xx), Arkın Akgöl (xx), Cemal Bingül (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır (xx), Erdem Özgenç (xx), Alihan Kubalas (xx), Gençer Cansev (xx), Sedat Ağçay (xx), Kenan Özer (xx), Anton Putsila (xx), Arif Morkaya (xx) (Dk. 68 Muhammed Kehinde x), Ferhat Kiraz (xx), M.Umut Nayir (xx) (Dk. 81 Abdulkadir Kayalı), İlhan Parlak (Dk. 18 Da Silva xx)

DENİZLİSPOR: Kaan Güler (xx), Alp Kulga (xx), Burak Altıparmak (xx), Cenk Güvenç (xx), Alperen Yazıcı (xx), Ziya Alkurt (xx), Andre Moritz (xxx) (Dk. 86 Berkan Afşarlı), Taşkın İlter (xx), Anıl Taşdemir (xx) (Dk. 79 Yasin Ozan x), Barış Örücü (xx), Leandro Kappel (xx)

SARI KARTLAR: Alihan Kubalas, Umut Nayir, Arif Morkaya, Muhammed Kehinde, Erdem Özgenç (Ankaragücü) - Alperen Örücü, Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Denizlispor)

GOLLER: Dk. 45+2 Alihan Kubalas, Dk. 73 Umut Nayir (Ankaragücü) - Dk. 26 Leandro (Denizlispor)

TFF 1\'inci Lig 12\'nci hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü, sahasında Denizlispor\'u konuk etti.

Karşılaşmayı Umut Nayir ve Kehinde\'nin attığı gollerle kazanan Ankaragücü, son 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 24 puana ulaştı.

3\'üncü dakikada Denizlispor atağında Lenadro sağ taraftan ceza sahasına girmeden çektiği şutu kaleci Altay iki hamlede önledi.

26\'ncı dakikada ani gelişen Denizlispor atağında, sol taraftan Ziya\'nın ortasına yükselen Leandro\'nun kafası ağlarla buluştu: 0-1.

34\'üncü dakikada Ziya, Leandro paslaşmasında son olarak topla buluşan Ziya\'nın şutu, kaleci Altay\'ın bakışları arasında auta çıktı.

45\'inci dakikada Ankaragücü ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Kenan\'ın yaptığı ortaya Putsilla\'nın kafası, kale yerine dışarı gitti.

45+2\'nci dakikada Erdem\'in korner atışında Alihan\'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

60\'ıncı dakikada Sedat Ağçay\'ın ceza sahası dışından çektiği şut Ömer\'in kafasına çarparak kornere gitti.

61\'inci dakikada Kenan\'ın şutu yan ağlarda kaldı.

69\'uncu dakikada Ferhat\'ın ortasına yükselen Kehinde, topu auta attı.

73\'üncü dakikada Erdem\'in korner atışında topa yükselen Umut Nayır topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadele 2-1\'lik Ankaragücü üstünlüğü ile tamamlandı.