MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından

KAYSERİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, takım olarak iyi günlerinde olmadıklarını belirterek, \"İyi oynayamadık. Sonuçta basit goller yiyerek maçı kaybettik. Artık bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Maçtan 1 gün önce stadın müdürüyle sahayı kontrol ettik. Stadın görevlisi dedi ki Kayserispor, Galatasaray maçlarında daha kötü zeminlerde oynadınız. Beşiktaş maçını çok daha güzel zeminde maç oynayacaksınız dedi. Sonrasında federasyon yetkilileri oynanamaz kararı verdi. Sonuçta Kayseri\'de maç oynandı. Buraya gelirken bazı taraftarlarımız trafik kazası geçirdi. Onlara da acil şifalar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise \"Seyirci olarak Ankaragücü\'nü tebrik ediyorum. İyi taraftarları var. Taraftar hakikaten önemli. Taraftarsız olunmaz. Tabii şiddet olmasın. Şiddetin olması takıma zarar verir. Ankaragücü ligde iyi gidiyor. İyi sonuçlar aldı. Futbol sahada oynanıyor. Bugün oyun olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Maçı kazanmayı hak ettik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İsmail Kartal\'ın açıklamaları

- Şenol Güneş\'in açıklamaları