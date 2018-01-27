MKE Ankaragücü - Altınordu maçının ardından

Hüseyin Eroğlu: \"Berke, şuan uluslararası seviyede, Chelsea, Juventus ve Manchester City kadrosuna katmak istiyor\"

\"Bizim için deplasmanda alınan güzel bir galibiyet oldu\"

\"İngiltere\'de bu nasıl ayıpsa burada da ayıp olması lazım\"

İsmail Kartal: \"İyi oynadığımız dakikalarda golü yedik\"

ERCAN ATA - ANKARA,(DHA)

TFF 1\'inci Lig\'in 19\'uncu hafta müsabakasında Altınordu, Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü\'nü deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu galibiyetin önümüzdeki haftalar için takıma moral olduğunu ifade eden Eroğlu, \"İkinci yarının başlangıcında aldığımız galibiyetle gelen moral, bu haftayı çok iyi geçirmemizi sağladı. Ligin ilk yarısında sıkıntı yaşamıştık. Hedefimiz kamp dönemi ile birlikte gerçek oyun sistemimizi sahaya yansıtmaktı. Ankaragücü\'nün gücünün biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Kendi oyun sistemimizi sahaya yansıtacağımız zaman başarılı olacağımızı biliyorduk. Seyirci ile Ankaragücü\'nün burada yaptığı baskı normal burada. Pas yaptığımız bölümlerde baskıyı kırdık. Zaman zaman sıkıntıya girdik. Oyuncularım çok güzel mücadele etti. İkinci yarının belli bir döneminde rakibin seyirci ile yaptığı baskıyı kırdık. Bizim için deplasmanda alınan güzel bir galibiyet oldu. Bu moral bize önümüzdeki haftalarda oyun anlamında çok büyük artısı olacaktır\" dedi.

\"İNGİLTERE\'DE BU NASIL AYIPSA BURADA DA AYIP OLMASI LAZIM\"

Zaman geçirme olayına en çok karşı çıkan kişilerden biri olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu, \"Ben sürekli oyuncularımın kalkmasını istiyorum. Benim futbolcumun yerde yatmasını asla istemiyorum. Son dakikalarda yatmayacaklar. Yeniyorsak böyle yeneceğiz. Bir oyuncum yaptı geçenlerde ve onu uyardım. Bütün futbolcularıma güçlü ol ayakta kalk diyorum. Bu lig öyle bir hal aldı ki önde olan herkes yerde yatıyor. Ben bir tane kalecinin mağlupken tedavi olduğunu görmedim. Buna en çok karşı çıkan benim. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. İngiltere\'de bu nasıl ayıpsa burada da ayıp olması lazım\" ifadelerini kullandı.

\"BERKE, ŞUAN ULUSLARARASI SEVİYEDE, CHELSEA, JUVENTUS VE MANCHESTER CİTY KADROSUNA KATMAK İSTİYOR\"

Altyapıdan yetiştirdikleri birçok oyuncuyu böyle zor bir ligde oynatmak zorunda olduklarını vurgulayan Eroğlu, \"3 senedir averajla kaçırdığımız bir play-of var. Bu sene bunun içerisinde olmayı hedefliyoruz. Lig çok zor. Akademide yetiştirdiğim bir çok futbolcu TFF gibi çok zor bir Lig\'de oynatmak zorundayız. Yetiştirirken yarışmak zorundasın. Kalecilerimiz inanın sadece bugünkü ikisi değil aşağıya doğru tüm kalecilerimiz böyle. Erce bizim birinci kalecimiz. Fakat Berke\'de şuan uluslararası seviyede, Chelsea, Juventus, Meanchester City\'nin kadrosuna katmak istediği bir futbolcumuz. Erce\'de şuan 23 yaşında ve Süper Lig takımların teklif etmeye yanaştığı bir oyuncumuz\" dedi.

İSMAİL KARTAL: \"İYİ OYNADIĞIMIZ DAKİKALARDA GOLÜ YEDİK\"

Maça iyi başladıklarını ve iyi oynadıkları dakikalarda golü kalelerinde gördüklerini ifade eden Kartal, \"Maçı kazanmak için hazırlanmıştık. İlk yarıya da iyi başladık. İyi oynadığımız dakikalarda kaptırdığımız bir topla bir sıfır geriye düştük. Soyunma odasındaki toplantıda, biz bu maçı çevireceğimize inandığımızı konuştuk İkinci yarıya da çok iyi başladık. Tekrar kaptırdığımız topla gol yedik. Ama ona rağmen oyundan düşmedik ama olmadı. Kazanmak isteyen bizdik. Altınordu, genç ve dinamik bir takım ve özellikle kalecileri önü açık geleceği olan bir kaleci. Oyunu sürekli soğuttular baya bir yere yattılar. Mağlubiyetin bahanesi olmaz. Altınordu\'yu tebrik ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hüseyin Eroğlu\'nun açıklamaları

-İsmail Kartal\'ın açıklamaları

