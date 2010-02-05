M.J'nin doktoru bugün teslim olacak

T24 - ABD'de Haziran ayında hayatını kaybeden şarkıcı Michael Jackson'un doktorunun avukatı, Jackson'un ölümünde parmağı olmakla suçlanan doktorunun bugün teslim olacağını açıkladı.



Avukat Ed Chernoff, internet sitesinde yaptığı açıklamada, Doktor Conrad Murray'in bugün teslim olmaya karar verdiğini kaydetti ancak ne zaman mahkemeye çağrılacağının belli olmadığını belirtti.



Murray, sanatçının ölümüyle ilgili hakkında suçlamada bulunulması halinde Amerikan adaletine teslim olacağını açıklamıştı. Jackson'un 25 Haziran 2009'da aşırı dozda ilaç alarak ölümünün ardından Doktor Murray, masum olduğunu ve ilaçları pop yıldızının kendi isteği üzerine verdiğini söylemekten hiç vazgeçmedi.



Jackson, aşırı dozda ilaca bağlı kalp durması yüzünden 50 yaşında hayatını kaybetmişti.